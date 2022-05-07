Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi

Silivri'de Anneler Günü'ne sayılı günler kala çiçekçiler oluşacak talebi karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

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  • 07.05.2022 13:39
  • Güncelleme: 07.05.2022 13:40
Çiçekçilerde Anneler Günü mesaisi
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

8 Mayıs Pazar günü kutlanacak Anneler Günü öncesi en yoğun çalışan meslek gruplarından biri olan çiçekçilerde bu yıl önceki yıllara nazaran kısıtlamaların da olmamasından dolayı satışlar artarken, Anneler Günü’nü kutlamak için çiçek tercih etmeleri çiçekçilerin yüzünü güldürdü.

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Silivri’de uzun yıllardır çiçekçilik yapan Ramazan Kıyatsil satışların iyi olduğunu, buket tarzı çiçekler ve saksı çiçeklerinin ilgi gördüğünü söyledi. Bugüne özel hediye olarak ilk sırada çiçeğin geldiğini ifade eden Kıyatsil; gül, karanfil, orkide, mevsim çiçeği gibi çeşitlerin daha çok ilgi gördüğünü de ifade etti.
 

SHA Editör
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