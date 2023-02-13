Deprem sonrası Kahramanmaraş cezaevinden firar eden şahıs Amasya'da yakalandı
Kahramanmaraş'ta depremlerin ardından kentte bulunan cezaevinden firar eden bir hükümlü, Amasya'da polise yakalandı.
Kahramanmaraş’ta depremlerin ardından kentte bulunan cezaevinden firar eden bir hükümlü, Amasya’da polise yakalandı.
6 yıl 5 ay çarptırıldığı ’uyuşturucu’ suçundan bulunduğu cezaevinden kaçan Furkan T.’nin Amasya’da yaşayan yakınlarının yanına gelebileceğini değerlendiren Amasya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri bir evde arama yaptı. Evde kıskıvrak yakalanan şahıs, Amasya E Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.