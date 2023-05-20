Edirnespor ligde kalmayı garantiledi

TFF 3. Lig’de deplasman maçına çıkan Edirnespor, küme savaşı veren Şile Yıldız Spor’u 6-2 yenerek ligdeki yerini korudu.

Geçtiğimiz haftalarda oynanan Yomraspor’un galip geldiği haftada Ağrıspor’la 1-1 berabere kalarak ligde kalma şansını bugün elde ettiği galibiyetle koruyarak maçların bitimine 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi. Edirne 25 Kasım Stadyumu’nda oynanan maçta ve Alpay’ın 3, Gencay 2 ve Erkan’ın attığı 1 gol ile aldığı 3 puanla ligde kalmayı garantiledi.

1. Grupta ligde kalma hesapları yapan ve son haftalarda aldığı sonuçlarla Edirnespor 34. haftada deplasmanda karşılaştığı düşme hattındaki rakibi Şile Yıldızspor’u 6-2 mağlup ederek 38 puana ulaştı.

Ligde kalmayı matematiksel olarak garantileyen Edirnespor, bugün aldığı sonuç ile hem moral depoladı hem de sezonun bitimine 1 hafta kala puanını 38’e yükselterek ligde kalmayı başardı.