Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt, ilçe protokolü ile iftar sofrasında buluştu

İlçe protokolü ile iftar programında bir araya gelen Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Allah ibadetlerimizi kabul etsin. Biliyorsunuz beş yıllık görev sürem bitiyor. Bu süreçte bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Bir hatamız, bir kusurumuz olduysa ben helallik istiyorum” dedi.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, orucunu ilçe protokolü ile birlikte açtı. Esenyurt Belediyesi’nde gerçekleşen iftar programına Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, Esenyurt İl Dernekler Birliği Başkanı Orhan Onur, Kent Konseyi Başkanı Mehmet Hanifi Kaya, Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Kuzğun, Gaziler Derneği Başkanı İsmail Kalaycıoğlu’nun yanı sıra meclis üyeleri, başkan yardımcıları ve birim müdürleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda ilahiler okundu, dualar edilerek oruçlar açıldı.

“Ramazan, bereket ayıdır”

Programda konuşma yapan Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, “Değerli arkadaşlar önemli bir aydayız. Ramazan ayı hem İslam coğrafyasının hem de Anadolu coğrafyasının en önemli ayıdır. Hem ibadet açısından, nefsimizi terbiye etmek, günahlarımızı affettirmek hem de bir arada olmak, birbirimizi anlamak, birlik ve beraberlik içinde yürümek için çok önemli bir ay. Allah’ım, tuttuğumuz oruçları ve yaptığımız ibadetleri kabul etsin” diye konuştu.

“Sorunların önemli bir bölümünü halletmeye çalıştık”

Beş yıllık görev süresinde kendisine verilen desteklerden dolayı da katılımcılara teşekkür eden Başkan Bozkurt, “Biliyorsunuz benim beş yıllık sürem bitiyor. Bu süre içinde bana verdiğiniz destek için çok teşekkür ediyorum. Zor bir ilçenin, nüfusu çok hızlı artmış bir ilçenin yönetimini üstlendik. Sorunların önemli bir bölümünü halletmeye çalıştık. Bu süreçte bir hatamız olduysa bir kusurumuz olduysa ben helallik istiyorum. İnşallah bundan sonraki süreçlerde de güzel ülkemin eşit ve onurlu yurttaşları olacağız. Birlikte yol yürüyeceğiz. Birlik beraberlik içinde ben inanıyorum ki güzel şeyler yapacağız. Yapmak istediğim çok şey vardı, yarım kaldı maalesef adaylaştırılmadım. İnşallah benden sonra gelecek olan belediye başkanları bu projelere sahip çıkacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“Birlik ve beraberliğin güzel örnekleri iftar sofralarıdır”

Ramazan ayının birlik ve beraberlik ayı olduğunu söyleyen Esenyurt Kaymakamı Fatih Çobanoğlu ise, “Ramazan birlik beraberliktir. Bu birlik beraberliğin güzel örnekleri de iftar sofralarıdır. Bu güzel iftar sofralarında beraber oruç açmak tabi ki de bizim için bir mutluluk vesilesi. Belediye Başkanımız bu iftarı tertip edip bizleri de davet ederek bizi bir araya getirdi. Kendisine sizin huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Başkanıma benden yana varsa, hakkımız helâl olsun diyorum. Bir kaymakam ve bir belediye başkanı olarak, olması gerektiği gibi, ilçeye hizmet anlamında güçlerimizi birleştirip Esenyurt’un menfaati doğrultusunda, ne yapmamız gerekiyorsa hep beraber yaptık. İnşallah seçimden sonra da kaymakamlık ve belediyenin iş birliğini artırarak Esenyurt’u daha güzel noktalara getirmek ve hizmet kalitesini artırmanın derdindeyiz. Sizlerin desteği ile görev süremiz boyunca bunun gayreti içerisinde olacağız” ifadelerini kullandı.

Eski Ramazanlar Esenyurt’ta yaşatılıyor

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Esenyurt’ta maneviyat dolu etkinlikler başladı. Eski belediye bahçesinde kurulan Ramazan çadırı ile Yunus Balta Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Hacivat Karagöz, Âşık ile Mâşuk, orta oyunu, meddah gösterileri ve yarışmalarla Esenyurtlular renkli Ramazan günlerini doyasıya yaşıyor. Ramazan boyunca devam edecek etkinliklere vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.