Kılıçlı sokak muharebesi kamerada

Bursa’da iki grup arasında çıkan kavgada sandalyeler havada uçuşurken, saldırganlardan biri de tartıştığı kişilere kılıç çekti. O anlar kameralara yansıdı.

Merkez Yıldırım ilçesi Emirsultan Meydanı’nda ‘yan bakma’ meselesinden dolayı iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Taraflar kısa sürede kavgaya tutuşurken saldırganlardan biri kavga ettiği kişilere sandalye fırlattı. Karşı taraf ise sandalyeye belinden çıkardığı kılıç ile karşılık verdi. O anlar kameraya yansırken, polis soruşturma başlattı.