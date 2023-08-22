Meydan muhaberesi gibi kavga kamerada

Bursa'da iki grup arasında çıkan ve tekme, yumruk ile sandalyelerin havada uçuştuğu meydan muharebesi gibi kavgada kameraya yansıdı.

Meydan muhaberesi gibi kavga kamerada
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Bursa’da iki grup arasında çıkan ve tekme, yumruk ile sandalyelerin havada uçuştuğu meydan muharebesi gibi kavgada kameraya yansıdı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde bulunan bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, önceden aralarında alacak verecek meselesi olan iki grup park içinde karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyünce birden kavga başladı. Kavgaya tarafların yakınlarının çağırmasıyla meydan muharebesini aratmayan bir görüntü çıktı. İki grup ellerine geçen sandalye ve sopalarla birbirlerine saldırdı. O anlar kameraya yansırken, polisin gelmesiyle kavga son buldu.

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Çakmak Yapı
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Çakmak Yapı