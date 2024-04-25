MİT'in desteğiyle Barış Pınarı Harekât bölgesinde 2 DEAŞ'lı sözde sorumlu yakalandı

MİT'in sağladığı istihbarı destek ile Suriye Milli Ordusu güçleri Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 DEAŞ'lı sözde sorumluyu yakaladı.

MİT'in desteğiyle Barış Pınarı Harekât bölgesinde 2 DEAŞ'lı sözde sorumlu yakalandı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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MİT’in sağladığı istihbarı destek ile Suriye Milli Ordusu güçleri Barış Pınarı Harekat bölgesinde 2 DEAŞ’lı sözde sorumluyu yakaladı.

Millî İstihbarat Teşkilâtı sınır ötesi operasyonlarına devam ediyor. DEAŞ’ın sözde Şam Vilayeti’ne bağlı İktisadi Birim İdari Sorumlusu Abu Bekir El Kureyşi kod Ziyad El Hacci ile Zeyd Bin Harise Taburu unsuru Abu El Bera kod Musa Muhammed El Habib SMO’ya bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından yakalandı.

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