Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti

Beylikdüzü Beykent Sanayi sitesi girişinde bir şahıs, önce bir kadını vurdu daha sonra dizlerinin üzerine çökerek kafasına ateş ederek intihar etti.

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  • 17.05.2022 20:37
  • Güncelleme: 17.05.2022 21:58
Önce kadını vurdu sonra kafasına sıkıp intihar etti
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Olay, akşam saatlerinde Beylikdüzü Beykent Sanayi Sitesi girişinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Beykent Sanayi Sitesi girişinde kimliği belirsiz bir kişi, henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını tabancayla vurdu. Daha sonra yerde yardım bekleyen kadına, hakaret ederek küfür eden şahıs daha sonra dizlerinin üzerine çökerek kafasına sıkıp intihar etti. Olayın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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SHA Editör
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