Sakarya'nın göçmen semtleri Balkanlar'ı ağırladı

Uluslararası Balkan Buluşması çerçevesinde Sakarya’da ağırlanan temsilciler, şehirde yaşayan soydaşlarıyla bir araya geldi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, “Uluslararası Balkan Buluşması” organizasyonu çerçevesinde Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Sancak, Preşeva ve Batı Trakya gibi ülkelerden gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Organizasyonun bir bölümü olan mahalle ziyaretleri çerçevesinde temsilciler, şehirde Balkan göçmenlerinin yoğun bulunduğu Serdivan ilçesi 32 Evler Mahallesi ve Arifiye ilçesi Arifbey Mahallesi’ni gezerek burada soydaşlarıyla bir araya geldi. Birlikteliğe ortak olan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Birbirimizin acısıyla üzülür birbirimizin mutluluğuna seviniriz. Gönül birlikteliğimiz hiçbir zaman kopmaz, çünkü biz kardeşiz. Organize ettiğimiz bu program mana değeri yüksek bir etkinlik. Bütün Balkanlar’ın önemli şahsiyetleri buraya geldi ve bütün Balkan’ı kucaklayan bir ev sahipliği yaptık. Sonraki buluşma noktamızın Kosova’da olmasına karar verdik. Aramıza fitne fesat girmesin. Dostluğumuz daim olsun” dedi.