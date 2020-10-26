Salim Sorucu ebediyete uğurlandı

Nuriye Kutluay Sorucu, Saadet Gencoğlu, Mustafa ve Kemal Sorucu'nun babaları Salim Sorucu dün Piri Mehmet Paşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlıktaki aile kabristanında dualar ve gözyaşları eşliğinde toprağa verildi.

Sorucu ailesinin acısını paylaşanlar arasında geçmiş dönem belediye başkanları Hüseyin Turan, Özcan Işıklar, CHP İlçe Başkanı Berker Esen, Vergi Dairesi Müdürü Kadriye Çetin de de yer aldı.