Samsun'da 'Dönem Sonu Tatbikatı' nefes kesti

Milli Savunma Bakanlığı, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda 160'ıncı ve 161'inci Dönem Subay ile 35'inci Dönem Astsubay temel kursiyerlerinin muharebe eğitimi çerçevesinde 'Dönem Sonu Tatbikatı' gerçekleştirildiğini bildirdi.

Samsun'da 'Dönem Sonu Tatbikatı' nefes kesti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Milli Savunma Bakanlığı, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı’nda 160’ıncı ve 161’inci Dönem Subay ile 35’inci Dönem Astsubay temel kursiyerlerinin muharebe eğitimi çerçevesinde ‘Dönem Sonu Tatbikatı’ gerçekleştirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “160’ıncı ve 161’inci Dönem Subay ile 35’inci Dönem Astsubay temel kursiyerlerinin muharebe eğitimi kapsamında ‘Dönem Sonu Tatbikatı’ gerçekleştirildi” ifadelerine yer verildi.