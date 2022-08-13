Silivri'de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı

Silivri Belediyesi tarafından düzenlenen ve üç gün sürecek olan 60. Yoğurt Festivali, renkli açılış korteji ile başladı. Festivalin birinci gününde sahnelenen yöresel halk dansları gösterileri büyük beğeni toplarken, ünlü sanatçı Haluk Levent verdiği konserle Silivrililere coşku dolu bir gece yaşattı.