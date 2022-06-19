Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS-2022) ikinci oturumu olan, 2 milyon 56 bin 512 adayın ter dökeceği Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Silivri Kız İmam Hatip lisesinde sınava girecek olan genç kız kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bu durum üzerine okulda görevli Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri devreye girdi. Genç kızın adresine ulaşan ekipler kısa sürede okul önünde bekleyen genç kızın kimliğini teslim ederek sınava girişini sağladı.

Ekiplerin bu davranışı okul önünde bekleyen öğrenci yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.

