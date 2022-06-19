Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri kimlik belgesini unutan genç kız için seferber oldu.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 19.06.2022 10:33
  • Güncelleme: 19.06.2022 10:47
Youtube Kanalı VİDEO
ABONE OL
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
SHA Silivri Haber Ajansı - Yusuf Eker

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS-2022) ikinci oturumu olan, 2 milyon 56 bin 512 adayın ter dökeceği Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Silivri Kız İmam Hatip lisesinde sınava girecek olan genç kız kimliğini evde unuttuğunu fark etti. Bu durum üzerine okulda görevli Silivri Belediyesi Zabıta ekipleri devreye girdi. Genç kızın adresine ulaşan ekipler kısa sürede okul önünde bekleyen genç kızın kimliğini teslim ederek sınava girişini sağladı.
Ekiplerin bu davranışı okul önünde bekleyen öğrenci yakınları tarafından alkışlarla karşılandı.
 

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
Yusuf Eker
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

İlk gaz yakım işlemleri devam ediyor

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Yılmaz: Tarım projelerinde çuvallıyorsunuz

Mali Müşavirlerden Asel'e destek

Mali Müşavirlerden Asel’e destek

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Yılmaz: 'Sizin dertlerinizle dertleniyorum'

Yılmaz: ‘Sizin dertlerinizle dertleniyorum’

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

2
İmamoğlu, 'Silivri'nin kaderi bir gecede değişti'

İmamoğlu, ‘Silivri’nin kaderi bir gecede değişti’

3
Yılmaz'dan İBB'ye plaj tepkisi: 'Sonuçlarına katlanırsınız'

Yılmaz’dan İBB’ye plaj tepkisi: ‘Sonuçlarına katlanırsınız’

4
Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

Silivri'de sağanak yağış su baskınlarına neden oldu

5
Öğrencilere Özel Moral Gecesi

Öğrencilere Özel Moral Gecesi

6
Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

Gökhan Daşgın: Hukuki süreç başlatılmıştır

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

Silivri Zabıtası son saniyede yetiştirdi

TÜRAM Lisesi'nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

TÜRAM Lisesi’nde Mezuniyet Heyecanı Yaşandı

DAHA FAZLA
Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Kayıp genç öldürülüp bir düğün salonunun bahçesine gömülmüş

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar'dan Yıl Sonu Mesajı

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’dan Yıl Sonu Mesajı

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Alparslan Doğan'ın Silivri ziyareti

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Gümüşyaka'da zincirleme kaza: 6 yaralı

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi

Kiralık çiftlikte 491 kök Hint keneviri ele geçirildi