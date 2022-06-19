YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS-2022) ikinci oturumu olan, 2 milyon 56 bin 512 adayın ter dökeceği Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

Uzun bir aradan sonra öğrenciler, maskesiz yapılan ve ilk kez bu yıl baraj olmadan gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumunda ter dökmeye devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 81 il ve Lefkoşa’da düzenlenen, 2 milyon 56 bin 512 adayın geleceğini belirlemek için yapılan AYT sınavı başladı. Saat 10.15’te başlayan sınav, 180 dakika sürecek.

"Matematik kolaydı ancak Türkçede çok uğraştım"

Saatin 10.00’u geçmesi ile kapılar kapanırken öğrenciler sınava yetişme telaşını yaşadı. Veliler ise çocukları sınavdayken okulun önünde dua ederek onlara yardımcı olmaya çalıştı.

Üniversite adayı Aslıhan Aşkın, hedefinin hukuk fakültesi olduğunu, tercih edeceği üniversiteyi puanına göre belirleyeceğini anlattı. Aşkın, “Ankara veya İstanbul istiyorum. Dünden biraz daha az heyecanlıyım. Aynı okulda gireceğim için alıştım. Aynı sınıfta giriyorum hatta. Yeteri kadar çalıştığıma inanıyorum. Ama hala yetersiz geliyor. Matematik kolaydı ancak Türkçede o kadar uğraştım ki matematiğe süre yetmedi” derken velisi Sadık Aşkın ise heyecanlı olduğunu belirterek, “Bir yandan da üzülüyorum. Çocukların hayatını sadece bir sınava bağlanması eğitim sistemimizi yargılamamıza yol açıyor. Bütün babaların Babalar Günü kutlu olsun. Bütün evlatlarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Üniversitede moleküler biyoloji ve genetik bölümünü hedeflediğini anlatan Göktuğ Kunaç, “Bugün daha rahatım. Çünkü daha rahat bir sınav. Süre uzun. Bir de dünün baskısı gitti üzerimden. Dün de çok heyecanıydım da bugün daha rahatım. Aynı yerde, aynı sınıfta girmenin etkisi de var. Ankara’dakileri düşüneceğim. Biraz da puana göre. Ankara’da ODTÜ var. Dün iyi geçti” değerlendirmesini yaptı.

“Erken gelinsin”

Sınav saatinden 1,5 saat önce sınav merkezine gelen üniversite adaylarından Ömer Demir, sınavlara erken gelinmesi tavsiyesinde bulunarak şunları söyledi:

“Ana bir hedefim yok sadece okumak istediğim birkaç bölüm var. Gastronomi olabilir, sözelden de girebilirim. Alabileceğim en yüksek puana bakıp kendime bölüm seçmeyi düşünüyorum. Dönem boyu baya çalıştım. Erken gelinsin. İnsanın heyecanı olabilir de heyecanlı insan bence uyanır. Neler yaşayacağını merak eder. Akşam uyuyamaz. Dünkü sınav iyiydi ama Türkçenin biraz çelişkili şıkları vardı. Türkçe sınavından çıkan iyi bir net yapmıştır.”

Üniversite sınavına girecek olan kızını sınav merkezine getiren velilerden Belgin Elveren Aydoğdu ise “Dünden beri mide spazmı geçiriyorum resmen. O kadar ağrılarım var ki stresten. Kızım bütün yıl boyunca çok çalıştı. Ona güveniyorum. İnşallah yapacak. Dünkü sınav gayet iyi geçmiş. Biraz Türkçeden zorlanmış galiba. Umarım iyi bir sonuç alır” dedi.

Hem öğrenciler hem de veliler için heyecana neden olan sınav 13.15’te sona erecek. 6 bin 17 binada, 111 bin 531 salonda uygulanan AYT’de 317 bin 765 kişi görev alıyor.

Sonuçlar 20 Temmuz’da açıklanacak

Yükseköğretim Kurulunun aldığı karara göre bu yıl üniversiteye girişte TYT 150 ve AYT 180 baraj puanı uygulaması kaldırıldığından sınava girerek puanı hesaplanmaya hak kazanan tüm adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek. Öte yandan, YKS sonuçları, 20 Temmuz’da açıklanacak.