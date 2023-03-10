Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre; sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis ile birlikte, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ riski bulunuyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 kilometre/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 16

İzmir: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı 18

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmur ve sağanak yağışlı 15

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu 9

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 19