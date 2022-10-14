Zeren Güzelbahar'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu
Sarten Ambalaj'ın Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sarıbekir'in kızı Zeren Güzelbahar'ın vefatı sevenlerini yasa boğdu.
Bir süredir tedavi gören Zeren Sarıbekir Güzelbaha (45) hayatını kaybetti. Sarten Ambalaj'ın Onursal Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Sarıbekir'in kızı Zeren Güzelbahar'ın zamansız vefatı sevenlerini yasa boğdu. İş hayatındaki örnek duruşu, sosyal sorumluluk yönüyle ile gönülleri fetheden genç kadının kaybı büyük üzüntü yarattı. Güzelbahar evli ve iki çocuk annesiydi.