100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu'nun 2. etabında bisikletçiler, Amasya'dan Havza'ya pedal çevirecek

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun 89,4 km’lik ikinci etabı olan Amasya-Havza Etabı, milli mücadelenin temel taşlarından Amasya’dan başlayacak. Amasya Millî Mücadele Müzesi önünden 2 Ağustos, Çarşamba günü saat 09.00’da start alacak 2. etap, Havza Atatürk Evi önünde yaklaşık 11.15’te sona erecek.

Millî mücadelenin yol haritasını belirleyen ve ilk kez millî egemenliğe dayalı bir yönetimden bahsedildiği Cumhuriyetin temel taşlarından birisi olan Amasya Genelgesi’nin hazırlandığı ve Atatürk’ün konakladığı Yeşilırmak kıyısındaki Amasya Saraydüzü Kışla Binası Milli Mücadele Müzesi önünden start alacak bisikletçiler, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinden Havza’ya doğru pedal basacaklar. Milli mücadelenin izinde giderek Havza’ya varacak. Yarışın toplam irtifa kazanımı 1.262 mt olacak.

Emin Müftüoğlu: “Milli Mücadele ruhunu yeniden yaşıyoruz”

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu: “Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas’tan başladığımız tarihi rotası ile 100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turumuz, Milli Mücadelemizin ruhunu yeniden yaşamamıza vesile oldu. Amasya-Havza etabında da 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’na start, finish ve geçiş güzergahlarına tüm halkımızı ellerinde Türk bayrakları ile eşlik etmeye ve bu coşkuyu yaşamaya davet ediyoruz“dedi.

5 gün, 5 etap, 6 ülkeden 16 takım, 100 bisikletçi, tarihin izinde 784 km pedal çevirecek

UCI kıta takımları, milli takımlar ve kulüp takımlarının katılacağı 100. Yıl Bisiklet Turu’nda; 16 takımdan 100 bisikletçi, 5 gün, 5 etap boyunca Sivas’tan Ankara’ya Cumhuriyetin yolunda tarihin izinde 784 km pedal çevirecek. Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun organizasyonu ile düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu; Cumhurbaşkanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, İl Valilikleri, Belediyeleri, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Kamu Kurum Kuruluşları ile Shimano Türkiye’nin destekleriyle Cumhuriyetin kuruluş adımlarının atıldığı Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi önünden 1 Ağustos, salı günü start alacak. 100. Yıl Bisiklet Turu; Amasya, Havza, Samsun, Çorum, Çankırı üzerinden 5 Ağustos, cumartesi günü Ankara’da Cumhuriyet’in kurulduğu 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin önünde son bulacak.

Türkiye’yi 6 takım temsil edecek

Tarihi ve anlamlı organizasyona Türkiye’yi temsilen 6 takım katılacak. Spor Toto Cycling Team, Konya Büyükşehir Belediye Spor, Beykoz Belediyespor, Karya Bisiklet Takımı, Velo Bursa Bisiklet Takımı, Ankuva Bisiklet Takımı’ndan Ahmet Örken gibi Türk bisikletinin yıldızları, bu onurlu yarışta Liderlik için yarışacak.

Yarışın Lideri Sarı Forma giyecek ve Cumhuriyetin 100. yılı onuruna Türk Bayrağı taşıyacak

100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nda Sarı Forma: Yarış Lideri, Kırmızı Forma: En İyi Yokuşcu, Yeşil Forma: En Sprinter ve Beyaz Forma: En Genç Sporcu olarak zorlu etaplarda sahiplerine kavuşacak. 100.Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı onuruna etap birincisi Sarı Mayo sahibi sporcu, Türk Bayrağı taşıyacak.

100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu, TRT Spor tarafından günlük özetler şeklinde yayınlanacak

Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde gerçekleştirilen Sivas Kongresi’ne ev sahipliği yapan, ulusal bağımsızlık düşüncesinin benimsendiği, ulusal kurtuluş mücadelesine ışık tutan kararların alındığı ve 108 gün Millî Mücadele’nin merkezi olan Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi’nden 1 Ağustos’ta start alacak 100. Yıl Cumhuriyet Bisiklet Turu’nun etap programı şöyle olacak:

1.Etap: 1 Ağustos Sivas-Amasya 208,8 km

2.Etap: 2 Ağustos Amasya-Havza 89,4 km

3.Etap: 3 Ağustos Havza-Samsun 135,4 km

4.Etap: 4 Ağustos Samsun-Çorum 176,1 km