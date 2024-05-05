Kakava Şenlikleri'ne giden gençlerin aracı alev aldı

Edirne'de gerçekleşen Kakava Şenlikleri'ne giden bir grup gencin otomobili alev aldı, itfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Kakava Şenlikleri'ne giden gençlerin aracı alev aldı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Edirne’de gerçekleşen Kakava Şenlikleri’ne giden bir grup gencin otomobili alev aldı, itfaiye ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Edirne - Havsa arasında Kakava Şenlikleri’ne giden gençlerin bulunduğu otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın söndürülürken araç kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan, tel şerit üzerinden ulaşım devam etti.