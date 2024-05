Kakava ateşi ilk kez Tekirdağ'da yakıldı: Sokaklar doldu taştı

TAKİP ET

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bu yıl ilçede, ilk defa Kakava Şenliği düzenlenirken ateş yakıldı, sokaklar doldu taştı.

Bu yıl dev bir hazırlık yapan Süleymanpaşa Belediyesi Kakava Hıdrellez Şenlikleri gerçekleştirdi. Etkinlikler kent merkezindeki Hükümet Caddesi’nde akşam saatlerinde yürüyüş ile başladı. Hükümet Caddesi üzerinde gerçekleşen kortejle başlayan etkinlik, daha sonra sahil dolgu alanda yakılan hıdrellez ateşi ile devam etti. Gerçekleştirilen korteje yüzlerce vatandaş katılırken, kortej renkli görüntülere de sahne oldu. Roman vatandaşlar ve bando ekibi hareketli müzikler ile kalabalığı coştururken, yöresel kıyafet giyen kızlar vatandaşlara karanfil attı. Korteje faytonlu arabanında atalar ile eşlik etmesi vatandaşlar tarafından ilgi odağı oldu.

Yürüyüşün sona erdiği, sahilde toplanan odunlarla kurulu alanda, Tekirdağ İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar hıdrellez ateşini yaktı.

Kakava ateşinin yakılmasından sonra konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Göreve geldiğimiz gibi, 23 Nisan ile başladık. 19 Mayıs, Kiraz festivali hazırlıklarımızı yaparken Benan Başkanımız bir Kakava şenliği yapalım dedi ve ardından buna da güzel bir şekilde hazırlandık. Süleymanpaşa’da ilk defa düzenleniyor inşallah bundan sonra da ikinci ve ardından üçüncüsünü yaptıktan sonra geleneksel hale getirip ulusal düzeye kadar taşıyacağız. Her geçen sene daha da görkemli bir şekilde bu festivaller düzenlenecek çünkü roman kardeşlerimiz her şeyin en iyisini hakkediyorlar. Sağ olsunlar her zaman da bizim yanımızda oldular. Bizler de ilkini başlattık inşallah hep beraber onlarla birlikte daha güzellerini yapacağız” dedi.