ABD, Ankara Büyükelçiliği önünde protesto edildi

ABD’nin İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılardaki tutumları, ülkenin Ankara Büyükelçiliği önünde yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu öncülüğünde, pek çok sivil toplum kuruluşunun destek verdiği eyleme yüzlerce vatandaş katıldı. Önce Çukurambar Merkez Tuğba Altınok Camii’nde cuma namazını idrak eden grup, ardından sloganlar atarak ABD’nin Ankara Büyükelçiliği’ne yürüdü. Büyükelçilik önünde eyleme devam eden grup burada da çeşitli sloganları dile getirdi.

Grup adına açıklama yapan Mehmet Kuşçu, İsrail’i azmettirenin ABD olduğunu öne sürerek, “Yine ABD ve İsrail ortaklığıyla işlenen savaş suçlarına karşı küresel vicdanı harekete geçirmek için katile katil demek için emperyalist Amerikan elçiliğinin önündeyiz” dedi.

İsrail’in kurulduğundan beri baskı işgal, tecrit ve soykırım politikaları uyguladığını savunan Kuşçu, şöyle devam etti:

“İsrail bu politikalarından dolayı vicdan sahibi insanların nezdinde meşruiyet kazanamamıştı, inşallah kazanamayacaktır da. İsrail 75 yıldır sürdürdüğü yok etme politikasıyla hiçbir hukuku tanımadığını göstermiştir göstermeye devam etmektedir. İnsanlığa karşı savaş suçları işleyen İsrail ve İsrail’in bu suçlarına ortak olan ABD de tüm insanlığın geleceğini tehdit etmektedir. Amerika 7 Ekim’den beri yaşanan soykırımında en büyük ortağıdır. Onlarca çocuk ve masum insanın hastanede öldürülmesinde Amerika’nın suç ortaklığı vardır.”

Kuşçu, İsrail’in Gazze’deki saldırılarına dikkati çekerek, “İşgalci İsrail, ABD’nin koşulsuz desteğini ve her türlü Birleşmiş Milletler kararı karşısında Birleşik devletlerin vetosunu garanti altına aldığı için BM kararlarını uygulamamakta, tecavüzlerini sürdürmektedir. 17 yıldır Gazze’yi ablukaya alarak Filistinlilerin adeta açık cezaevinde yaşamalarına neden olan İsrail 20 gündür Gazze’yi havadan, karadan, denizden bombalamış, elektriğini, suyunu keserek en temel gıda ve sağlık yardımlarını engellemiş” ifadelerini kullandı.