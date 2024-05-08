Silivri Kaymakamı Toğan'dan iadei ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası göreve başlamasının ardından, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan tarafından iadei ziyarette bulunuldu.

Silivri Kaymakamı Toğan'dan iadei ziyaret
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Başkan Balcıoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Silivri Kaymakamımız Sn. Tolga Toğan’ı belediyemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu

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