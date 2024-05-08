Silivri Kaymakamı Toğan'dan iadei ziyaret

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası göreve başlamasının ardından, Silivri Kaymakamı Tolga Toğan tarafından iadei ziyarette bulunuldu.
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Başkan Balcıoğlu ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Silivri Kaymakamımız Sn. Tolga Toğan’ı belediyemizde ağırlamaktan büyük onur duyduk. Kendilerine nazik ziyaretleri için çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu
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