Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anneler Günü Kahvaltısında Kadın Girişimcilerle Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu ve eşi Hayriye Sena Balcıoğlu, Silivri Kadın Girişimciler Derneği tarafından Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen kahvaltı programına katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anneler Günü Kahvaltısında Kadın Girişimcilerle Buluştu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Program, yerel kadın girişimcilerin bir araya geldiği sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Başkan Balcıoğlu, programda yaptığı konuşmada, “Kadınlarımızı ilçemizin her alanında daha da aktif, daha da ön planda görmek dileğiyle, davetleri ve sıcak karşılamaları için Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Kırkıcı'ya ve kıymetli yönetimine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anneler Günü Kahvaltısında Kadın Girişimcilerle Buluştu
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anneler Günü Kahvaltısında Kadın Girişimcilerle Buluştu
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anneler Günü Kahvaltısında Kadın Girişimcilerle Buluştu
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anneler Günü Kahvaltısında Kadın Girişimcilerle Buluştu
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anneler Günü Kahvaltısında Kadın Girişimcilerle Buluştu
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anneler Günü Kahvaltısında Kadın Girişimcilerle Buluştu