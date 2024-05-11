Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Anneler Günü Kahvaltısında Kadın Girişimcilerle Buluştu

Program, yerel kadın girişimcilerin bir araya geldiği sıcak ve samimi bir ortamda gerçekleşti.

Başkan Balcıoğlu, programda yaptığı konuşmada, “Kadınlarımızı ilçemizin her alanında daha da aktif, daha da ön planda görmek dileğiyle, davetleri ve sıcak karşılamaları için Silivri Kadın Girişimciler Derneği Başkanı Öznur Kırkıcı'ya ve kıymetli yönetimine çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.