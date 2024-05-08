Silivri Belediyesi'nden Market Denetimleri: Son Kullanma Tarihleri ve Fiyat Uyuşmazlıkları Mercek Altında

Silivri Belediyesi, halkın sağlığını koruma ve tüketici haklarını güvence altına alma amacıyla yerel zincir marketlerde denetimlerini artırdı. Belediyenin Zabıta Müdürlüğü ekipleri, son kullanma tarihleri geçmiş ve reyon ile kasa arasında fiyat farklılıkları bulunan ürünleri tespit etmek üzere marketleri sıkı bir şekilde denetliyor.

Yapılan denetimler sonucunda, tüketim süreleri geçmiş olan ve etiket fiyatları ile kasa fiyatları arasında uyuşmazlık bulunan pek çok ürün ele geçirildi. Bu ürünler, halk sağlığını riske atmamak adına derhal imha edilmek üzere zabıta ekipleri tarafından el konuldu.