Selimpaşa Araptepe'de Üst Geçit Tehlikesi: Öğrencilerin Güvenliği Tehdit Altında
Silivri – Araptepe mevkiinde bulunan okulların çıkış saatinde öğrencilerin üst geçit yerine yolun karşısına doğrudan geçmeyi tercih etmeleri tehlikeli anlara sahne oluyor. Bölgede bulunan ve sadece 30 metre ileriye konumlandırılmış olan üst geçidin kullanılmaması, hem öğrencilerin hem de sürücülerin güvenliğini riske atıyor.
Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çoğunlukla genç öğrenciler, okuldan çıktıkları saatlerde üst geçidi kullanmak yerine, yoğun trafik olan yolda doğrudan karşıya geçmeyi seçiyorlar. Bu durum, olası trafik kazaları için adeta bir davetiye çıkarıyor.
Bölge sakinleri ve öğrenci velileri, yetkililerden acil önlemler alınmasını ve öğrencilerin üst geçidi kullanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyor. Çözüm önerileri arasında üst geçidin daha kullanışlı hale getirilmesi veya alternatif güvenlik önlemlerinin devreye sokulması yer alıyor.
Yetkililerin bu konuda nasıl bir adım atacağı merak konusu iken, bölge halkı çocuklarının güvenliği için somut adımlar atılmasını bekliyor.