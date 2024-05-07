Cadde Kuaför Silivri'den Anlamlı Dokunuş

Silivri, 7 Mayıs 2024 - Cadde Kuaför Silivri ekibi, toplumsal sorumluluk bilinciyle hareket ederek, Özel Ferah Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi'nde kalan yaşlılara özel bir hizmet sunarak onların gününü güzelleştirdi. Yaş almış bireylerin kişisel bakımlarını üstlenen ekip, profesyonel hizmetlerini bakımevine taşıyarak anlamlı bir etkinlik gerçekleştirdi.

Cadde Kuaför Silivri ekibi, saç kesimi, tıraş, manikür ve yüz bakımı gibi çeşitli hizmetler sunarak yaşlıların kendilerini daha iyi hissetmelerine yardımcı oldu. Ekip, bu tür sosyal sorumluluk projelerini sıklıkla yürüttüğünü ve toplumun farklı kesimlerine ulaşmayı amaçladığını belirtti.



Cadde Kuaför Silivri ekibi, "Toplumun her kesimine dokunmak ve onlara güzellik hizmetlerimizle katkıda bulunmak bizim için büyük bir mutluluk. Özellikle yaşlılarımıza yönelik bu tür etkinliklerle, onların yaşam kalitesini artırmayı ve onları özel hissettirmeyi hedefliyoruz" dedi.



Özel Ferah Yaşam Rehabilitasyon ve Bakım Merkezi ile iş birliği içinde gerçekleştirilen bu etkinlik, hem yaşlıların yüzünde bir tebessüm yaratmayı başardı hem de toplumda pozitif bir etki bıraktı. Cadde Kuaför Silivri ekibi, ilerleyen dönemlerde de benzer etkinlikleri sürdürmeyi planlıyor.