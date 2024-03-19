ABD, dünyanın en büyük zenginlik merkezi olmaya devam ediyor

Küresel servet danışmanlığı firması Henley & Partners tarafından New World Wealth ile ortaklaşa yayınlanan 2024 ABD Varlık Raporu’na göre ABD, küresel likit yatırım yapılabilir servetin yüzde 32’sini oluşturuyor.

Biden-Trump başkanlık seçimlerinin rövanşının yapıldığı şu günlerde birliğin durumuna ilişkin ciddi endişelere rağmen, ABD özel servet oluşturma ve biriktirme konusunda dünyanın lideri olmaya devam ediyor. Henley & Partners tarafından New World Wealth ile ortaklaşa yayınlanan 2024 ABD Varlık Raporu’na göre ABD, 67 trilyon dolar gibi devasa bir rakamla küresel likit yatırım yapılabilir servetin yüzde 32’sini oluşturuyor. ABD şu anda dünyadaki milyonerlerin yüzde 37’sine ev sahipliği yapıyor. Bu sayı son on yılda yüzde 62 gibi etkileyici bir oranda artarak dünya genelindeki yüzde 38’lik büyüme oranının önüne geçiyor.

ABD’nin GSYH’si rakibi süper güç Çin’inkine benzer olsa da, ABD likit servet söz konusu olduğunda çok daha ön sıralarda yer alıyor. Benzer şekilde, kişi başına düşen servet ve milyoner, santi-milyoner ve milyarderlerin sayısı da ABD’de önemli ölçüde daha yüksek. Çin’in 2 bin 352 santi-milyonerine karşılık ABD’nin 9 bin 850 santi-milyoneri ve Çin’in 305 milyarderine karşılık ABD’nin 788 milyarderi bulunuyor. Çin’de 862 binden biraz fazla milyoner yaşarken, kişi başına düşen servet ABD’deki 201 bin 500 dolara kıyasla yalnızca 18 bin 800 dolar. Bu ölçüt söz konusu olduğunda Monako, Lüksemburg, İsviçre, Avustralya ve Singapur’un ardından küresel olarak 6’ıncı sırada yer alıyor.

Dünyanın en zengin şehri New York

New York, Big Apple’ı evi olarak gören 349 bin 500 milyoner ile ABD’nin ve dünyanın en zengin şehri olmaya devam ediyor. Onu 305 bin 700 milyoner ile Körfez Bölgesi, 212 bin 100 ile Los Angeles, 120 bin 500 ile Chicago ve 90 bin 900 ile Houston takip ediyor. 68 bin 600 ile Dallas, 54 bin 200 ile Seattle, 42 bin 900 ile Boston, 35 bin 300 ile Miami ve 32 bin 700 ile Austin bu yılın ilk 10’una girerken, Washington D.C. 28 bin 300 yerleşik milyoner ile 11’inci sırada yer aldı.

Son on yıldaki servet artışına bakıldığında, teknoloji patlaması sayesinde Teksas’ın başkenti Austin, 2013 ile 2023 yılları arasında milyoner nüfusundaki yüzde 110’luk artışla en büyük sıçramayı gerçekleştirdi. Connecticut’ın varlıklı Gold Coast’undaki Greenwich ve Darien ile Kuzey Kaliforniya’nın Körfez Bölgesi yüzde 80’in üzerinde servet artışına sahne olurken Miami, Dallas, D.C., Seattle ve Houston’da milyoner nüfus yüzde 70’in üzerinde artış gösterdi.

ABD’deki en pahalı gayrimenkuller söz konusu olduğunda, şehirdeki ’birinci sınıf’ bir dairenin ortalama metrekare fiyatının 28 bin 400 dolar olduğu New York yine başı çekiyor. Daha sonra, en lüks konutların metrekare başına ortalama 17 bin 800 dolar getirdiği Los Angeles gelirken, onu 17 bin 500 dolar ile Palm Beach, 17 bin ile Miami Beach ve en varlıklı yerlerdeki premium konutlar için metrekare başına 15 bin 500 dolara kadar harcama yapılabilen Körfez Bölgesi takip ediyor.

ABD, göç eden milyonerler için en önemli destinasyon olmaya devam ediyor

ABD’de 2024 yılında gelen milyoner sayısında bir artış yaşanması beklenirken, Körfez Bölgesi, Austin, Miami ve West Palm Beach en popüler yerler arasında yer alıyor. HNWI’lerin net girişlerinin, 2023’te ülkeye taşınan 2 bin 200’den biraz fazlasına kıyasla 2024’te 3 bin 500’ü aşması bekleniyor.

Özel servet çıkışları açısından Henley & Partners, 2023 yılında ABD vatandaşlarından en fazla talebi alan ülke konumunda. Bu da ABD’lileri yatırım programlarıyla oturum ve vatandaşlık başvurusu söz konusu olduğunda dünya çapında en üst sıradaki milliyet haline getiriyor. ABD’li yatırımcılardan gelen bu önemli ve artan talebi karşılamak için firma, son on iki ay içinde Chicago, Dallas, Los Angeles, Miami, New York City ve San Fransico’daki varlık merkezlerinde altı yeni ofis açtı.

Talebi artıranın sadece mevcut siyasi ortam olmadığını söyleyen Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, "Alternatif vatandaşlık ve oturum hakları her zaman ekonomik ve siyasi belirsizliklere karşı nihai sigorta poliçesi olarak görülmüştür, ancak müşterilerimizin çoğu varlıklarını çeşitlendirmek ve dünya çapında birden fazla yargı alanında yeni fırsatlar oluşturmak için yatırım göçü programlarını da kullanıyor. Bazı bölgesel çatışmalar ve savaşlar yoğunlaştıkça, ABD de dahil olmak üzere büyük dünya güçlerinin vatandaşları, seyahat etmek için ek pasaportların güvenlik ağını giderek daha fazla arıyorlar" dedi.

Firmanın en son müşteri verilerine göre, ABD vatandaşları için en çok aranan yatırım göçü seçeneği, Portekiz Altın Oturma İzni Programı ve ardından Malta’nın yatırım teklifi, ülkenin ekonomik kalkınmasına katkıda bulunan yabancı bireylere ve ailelerine vatandaşlığa kabul belgesi ile vatandaşlık verilmesine izin veriyor. Demirel, “Her iki seçenek de başvuru sahiplerinin ülkede önemli miktarda zaman geçirmesini gerektirmiyor. Bu nedenle her ikisinin de özellikle zamanlarının çoğunu ABD’de geçirmeyi planlayan ancak ikinci bir oturum veya başka bir ülkenin vatandaşlığına sahip olmanın avantajlarından ve güvenliğinden yararlanan varlıklı Amerikalılar için cazip” şeklinde konuştu.

Yunanistan, İtalya ve İspanya’da fiziki bulunma zorunluluğu olmayan ya da çok az olan vatandaşlığa götüren diğer Avrupa oturum programları da Amerika’nın istek listelerinde üst sıralarda yer alıyor ve İspanya şu ana kadar 2024’te en üst sırada yer alıyor. Akdeniz kıyı şeridi bariz bir yaşam tarzı cazibesine sahip olsa da, bu programlar aracılığıyla ABD’li yatırımcılar ve aileleri öncelikle ABD’de ikamet edebilir, ancak herhangi bir noktada yer değiştirme seçeneğine sahip olabiliyorlar.