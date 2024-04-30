Silivri Zabıtası Marketlerde Denetim Yaptı

Silivri Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde halk sağlığını korumak ve tüketicilerin güvenli alışveriş yapmasını sağlamak amacıyla market ve bakkallarda kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde özellikle, ürünlerin son kullanma tarihleri, hijyen koşulları ve fiyat etiketleri büyük bir titizlikle incelendi.

Zabıta ekipleri, marketlerde raflarda yer alan ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol ederken, aynı zamanda ürünlerin depolama koşullarını da gözlemledi. Tüketicilerin sağlığını riske atabilecek herhangi bir olumsuz durum tespit edildiğinde gerekli önlemler alındı.

Denetimler sırasında ayrıca, ürünlerin fiyat etiketleri de dikkatlice incelendi ve tüketiciyi yanıltabilecek herhangi bir durumun önüne geçildi. Ürünlerin fiyatlarının net ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesi için gereken düzenlemeler yapıldı.