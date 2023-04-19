Akfen Yenilenebilir Enerji, elektrik depolama ve üretim tesisi kurmak için EPDK'dan ön lisans aldı

Akfen Yenilenebilir Enerji, Çanakkale, Erzurum, Amasya ve Aydın olmak üzere 4 farklı ilde toplam 140 MW elektrik depolama ve 140 MW elektrik üretim tesisi kurmak için EPDK’dan ön lisans aldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) 4 farklı ilde 140 MW’lık elektrik depolama ve 140 MW’lık elektrik üretim tesisi kurmak için ön lisans aldığını açıkladı.

Şirket, halen yatırım aşamasında bulunan ve yatırımlarının tamamlanması ile portföyüne dâhil olacak elektrik depolama tesisi projelerindeki son durum hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu.

Buna göre elektrik depolama tesisi başvuruları kapsamında Akfen Yenilenebilir Enerji tarafından toplam 380 MW müstakil depolama tesisi başvuruları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından uygun görülmüştü. Bununla birlikte Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği 17’nci maddesi kapsamında depolama tesisine verilen hakka istinaden toplam 285 MW kapasiteli GES ve RES ön lisans başvurularının yapılmış olduğu bildirilmişti.

Şirket, EPDK’dan Türkiye’nin ilk depolamalı elektrik üretim tesisi lisanslarından olan Çanakkale Üçpınar’da 50 MW, Erzurum’da 30 MW, Amasya’da 30 MW ve Aydın’da da 30 MW olmak üzere toplam 140 MW’lık ön lisans aldı. Şirket bu tesislerin yanlarına aynı kurulu güçlerde olmak üzere toplam 140 MW’lık da elektrik üretim tesisi kuracak.

Akfen Yenilenebilir Enerji, depolamalı üretim tesisi müracaatlarından iki projenin ise ön lisans süreçlerinin devam ettiğini duyurdu.