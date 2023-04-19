Trakya'da yerli ayçiçeği tohumu yaygınlaştırma çalışmaları yapılacak

Trakya’nın günebakan projesi çerçevesinde yerli ayçiçeği tohumu yaygınlaştırma çalışması yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde, Trakya Bölgesi’nde Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) tarafından geliştirilmiş yerli hibrit çeşitlerin üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla 2023 yılında yürürlüğe konulan “Trakya’nın Günebakan Yüzü” yağlık ayçiçeği projesinin uygulama protokolü; İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Edirne İl Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Kırklareli İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy’un katılımı ile imza altına alındı.

Proje çerçevesinde Trakya’da yerli ayçiçeği tohumu kullanımı yaygınlaştırılacak.