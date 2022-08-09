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AKOM’dan yağış uyarısı
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AKOM'dan yağış uyarısı

AKOM, İstanbul'da bu geceden itibaren 3 gün boyunca sağanak yağış geçişlerinin etkili olacağı uyarısında bulundu.

AKOM'dan yağış uyarısı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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AKOM’un açıklamasında “Yağışların yarın gün içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgârla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor” denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.  


AKOM’a göre yağışlı havayla birlikte şimşek ve yıldırım aktivitesi de bekleniyor. Kısa süreli ve ani bastıran sağanaklar şeklinde etkili olması beklenen yağışların bazı bölgelerde normalin üzerinde olması da muhtemel. AKOM, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunmasını istedi.
 

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Yusuf Eker

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