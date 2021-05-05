Ataşehir’de drift yapan trafik magandasına 6 bin 700 TL ceza

Ataşehir’de otomobiliyle yolda drift yaparak trafiği tehlikeye atan şahıs o anları ayrıca sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Polis tarafında kimliği tespit edilen şahsa 6 bin 700 TL para cezası uygulanırken otomobili 60 günlüğüne trafikten men edildi.
Araç sürücüsü F.K. ’ya 2918 sayılı KTK’nın 67/1D (Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freninin çekilmesi suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi, drift) maddesinden 6 bin 700 TL idari para cezası uygulandı. 34 DOZ 28 plakalı araç 60 gün süreyle trafikten men edildi. Ayrıca F. K. isimli şahsın sürücü belgesi KTK’nın 67/1D maddesine istinaden 2 ay süreyle alındı.Sürücü F.K. TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Ataşehir Salih Sevgican Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.