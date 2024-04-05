Başkan Balcıoğlu Silivrililere Hitap Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuşmasında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na teşekkür etti ve Silivri için beraber yapacakları çalışmalara vurgu yaptı. Balcıoğlu, "Geçtiğimiz beş yıl boyunca Silivri'mizi hiç yalnız bırakmayan ve her zaman yardımcı olan Sayın İmamoğlu'na gönülden teşekkür ediyorum," dedi.

Seçim sürecinde kendisine ve ekibine güvenen Silivrili vatandaşlara teşekkür eden Balcıoğlu, Silivri'nin siyasi tarihinde kırılan rekor oy oranıyla göreve geldiğini belirtti. "Bizlere sahip çıktınız, bizlere inandınız," diyerek, tüm Silivrili vatandaşlara şükranlarını iletti.

Başkan Balcıoğlu, belediye binası önünde toplanan hemşerilerine, “Biz, yolumuzu aydınlatan bir çift mavi gözlü o büyük kahramanın yani atamızın yolundan vazgeçmeyeceğiz. Ne İstiklal Marşı'mızdan, ne şanlı bayrağımızdan, ne cumhuriyetimizden, ne Atatürk'ümüzden vazgeçeceğiz," diyerek, cumhuriyetin değerlerine sıkı sıkıya sahip çıkacağına söz verdi.

Silivri'nin yeni dönemde, eşitlik, sevgi, adalet ve hoşgörü prensipleriyle yönetileceğinin altını çizen Başkan Balcıoğlu, “demokrasi tam da bu demek, sana oy versin ya da vermesin tüm vatandaşlara eşit mesafede olmak, her bir Silivriliye adil hizmet götürmek demokrasi demektir. Bende size söz veriyorum bana oy veren ya da vermeyen tüm hemşerilerimin başımın üstünde yeri ver hepsine durmadan yorulmadan hizmet edeceğim” diyerek tüm vatandaşlara eşit hizmet vaadinde bulundu.