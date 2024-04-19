Silivri Belediyesi'nin Yardım Konvoyu Tokat Sulusaray'a Ulaştı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun yönlendirmesiyle, 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye gönderilen arama kurtarma ve yardım ekipleri, köye ulaşarak gerekli desteği sağladı.

Silivri Belediyesi tarafından gönderilen yardım konvoyu, evleri ağır hasar gören vatandaşlar için çadır kurulumu gerçekleştirdi ve ihtiyaç duyulan temel malzemeleri dağıttı. Dağıtılan yardımlar arasında temel gıda malzemeleri, içme suyu, sahra çadırı, aile tipi çadır, uyku tulumu, battaniye, temizlik ve hijyen malzemeleri bulunuyor.

Başkan Balcıoğlu, yardımların köye ulaştığına dair açıklamasında, "Deprem sonrası zor günler geçiren Tokat Sulusaray'ın Malum Seyit Tekke köyündeki vatandaşlarımızın yanında olabilmek bizim için büyük önem taşıyor. Silivri olarak, afet bölgelerindeki vatandaşlarımıza destek olmak için elimizden gelen her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz," dedi.