Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu Yeni Yönetim Kadrosunu Oluşturdu

Memur Başkan Yardımcısı olarak atanan Emine Tarin’e, Yazı İşleri Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Hukuk İşleri Müdürlüğü birimleri bağlı olacak.

Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, ayrıca Belediye Meclis Üyeleri Yavuz Alçi ve Tan Hüseyin Kıroğlu'nu siyasi başkan yardımcısı olarak görevlendirdi. Başkan Yardımcısı Yavuz Alçi’ye, Muhtarlık İşleri Müdürlüğü, Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve Veteriner İşleri Müdürlüğü birimleri bağlı olacak.

Başkan Yardımcısı Tan Hüseyin Kıroğlu’na ise Bilgi İşlem Müdürlüğü, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Afet İşleri Müdürlüğü ve Etüt Proje ve Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü birimlerini bağlı olacak.

Başkan Balcıoğlu, Özel Kalem Müdürlüğü, Plan ve Proje Müdürlüğü, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Fen İşleri Müdürlüğü ve Mali Hizmetler Müdürlüğü birimlerini doğrudan kendisine bağlı olarak yöneteceğini açıkladı.

Başkan Balcıoğlu, "Bu yeni yapılanma ile Silivri Belediyesi, ilçemizin ihtiyaçlarına daha hızlı ve etkin çözümler üretecek, vatandaşlarımıza kaliteli hizmet sunmaya devam edecektir. Yeni atanan tüm yönetici ve çalışanlarımızla birlikte, Silivri için çalışmaya, geliştirmeye ve ileriye taşımaya kararlıyız," dedi.

Bu yeniden yapılanma, Silivri Belediyesi'nin hizmet kalitesini artırmayı ve Silivri halkına daha iyi hizmet sunmayı hedeflemektedir.