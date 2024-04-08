Silivri'de Ramazan Bayramı saati
Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.49, İstanbul'da 07.04, İzmir'de 07.13, Çanakkale'de 07.15, Iğdır'da 06.04'te, Silivri'de 07.07'de kılınacak.
İslam alemi mübarek Ramazan ayını uğurlarken Ramazan Bayramı'na kavuşmayı bekliyor.
Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Bayram namazı ile 3 günlük bayram idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Silivri’de bayram namazı 07.07’de kılınacak.
Ankara: 06.49
Balıkesir: 07.09
Bilecik: 07.00
Bursa: 07.04
Çanakkale: 07.15
Edirne: 07.13
İstanbul: 07.04
İzmir: 07.13
Kırklareli: 07.11
Kocaeli: 07.00
Sakarya: 06.58
Tekirdağ: 07.10
Yalova: 07.03
Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.