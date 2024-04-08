Silivri'de Ramazan Bayramı saati

Ramazan Bayramı namazı Ankara'da 06.49, İstanbul'da 07.04, İzmir'de 07.13, Çanakkale'de 07.15, Iğdır'da 06.04'te, Silivri'de 07.07'de kılınacak.

Silivri'de Ramazan Bayramı saati
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İslam alemi mübarek Ramazan ayını uğurlarken Ramazan Bayramı'na kavuşmayı bekliyor.

Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak. Bayram namazı ile 3 günlük bayram idrak edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığı verilerine göre, Silivri’de bayram namazı 07.07’de kılınacak.

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4dosgb
4dosgb
4dosgb

Ankara: 06.49
Balıkesir: 07.09
Bilecik: 07.00
Bursa: 07.04
Çanakkale: 07.15
Edirne: 07.13
İstanbul: 07.04
İzmir: 07.13
Kırklareli: 07.11
Kocaeli: 07.00
Sakarya: 06.58
Tekirdağ: 07.10
Yalova: 07.03

Bayram namazı, KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 06.49'da, Almanya'nın başkenti Berlin'de 06.59'da, İngiltere'nin başkenti Londra'da 06.53'te, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da da 06.45'te eda edilecek.