Silivri'nin birçok bölgesinde elektrik kesintisi! Saatlerce gelmeyecek

2024-04-18 09:00:00 - 17:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-KADIKÖY mah KADIKÖY sk / KAVAKLI mah ÖZBAY sk // ÇATALCA ilce MERKEZ-ELBASAN mah ATÖLYE, GURBET ÇIKMAZI, GÖZDE, GÖZLEM ÇIKMAZI, OVAYENİCE ELBASAN YOLU sk / OVAYENİCE mah BAKİ, DİLRUBA ÇIKMAZI, DİNAMİK ÇIKMAZI, EBRAR, ECLA, GÜLŞAH, KADIKÖY, ÖZBAY sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 17:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-18 09:00:00 - 12:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah BÜYÜKKÜLTÜR ÇIKMAZI sk bölgelerinde 18/04/2024 09:00:00 - 18/04/2024 12:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2024-04-18 13:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı

Etkilenen Cadde / Sokak İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah ARSLANGAZİ, ATAKAN, AYŞE HANIM, ENSAR, EVRA, FEYYAZ ALTINORAK, GELİNCİK ÇIKMAZI, GÜL, HANIMELİ, HÜRREM, MEHMET ÖZHÜSREV, NİLÜFER, ORKİDE, ORTANCA, SARDUNYA, YONCA, YÜNEM, ÇİĞDEM sk / SEMİZKUMLAR mah AHLAT, AKDİYEN, ALİŞ SORUCU, ARAS, BAYKARA, BEHRAM ÖZSOY, DENİZ, DENİZEVLER, DİRLİK, EMİROĞLU, ERDE, ERGENE, FAHRETTİN YETKİN, FEYYAZ ALTINORAK, GAZEZOĞLU, GEDİZ, GÜRAY, GÜZİDE, HANIMELİ, HASİDE, HÜSEYİN AVNİ AKTARMA, IHLAMUR, KARAOĞLAN, KARINCA, KELEBEK ÇIKMAZI, KORHAN, KUM, KURŞUN, MERİÇ, MİMKENT, MİMOZA, NECATİ KALFA, NENE HATUN, NEŞE, OFLU, OPERATÖR DOKTOR HÜSNÜ ÖZTÜRK, OTMAN, PROFESÖRLER ÇIKMAZI, REŞİT, RIFAT ENGİN, RIZABEY, SALI, SALKIM SÖĞÜT, SALİH, SALİH GİDEMEZ, SAMANYOLU, SANDALCI, SARDUNYA, SARGÜN, SAİDE HANIM, SEKMEN, SELVİ, SERDAROĞLU, SÜTÇÜ, SİNAN ÇIKMAZI, SİTE, TAŞKENT, TEMEL ERDOĞAN, TEPECİK, TERAKKİ, TEZELLER, TUNÇLU, TÜRKAN, UFUK, VADİ, VEFAKAR, VEYSEL KARANİ, YAKACIK, YALI, YAYLA, YEMENİ, YIL, YILDIRIMLAR, YÜZBAŞI, ZULAL, ZİYA ARSLAN, ÇELİKLER, ÇINAR, ÖZBEK, ÖĞRETMENLER, ÜNVEREN, ÜSTAD, ŞAFAKLI, ŞEHİT ENVER YORULMAZ, ŞİRİNTEPE sk bölgelerinde 18/04/2024 13:00:00 - 18/04/2024 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

