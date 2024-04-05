Silivri Belediyesi'nde Yeni Dönemin İlk Bayramlaşması

Başkan Balcıoğlu ve meclis üyeleri, bayramlaşma töreninde belediye çalışanlarıyla tek tek ilgilenerek, takım ruhu ve birlikte çalışma mesajları verdi. Başkan Balcıoğlu, yaptığı konuşmada seçim süreci geride kaldı diyerek "Bundan sonra hep birlikte Silivri için çalışacağız. Silivri'mizin bizden beklentileri büyük. Hep birlikte takım ruhuyla çalışacağız, Silivri'mizi hak ettiği yere birlikte getireceğiz," ifadelerini kullandı.

"Silivri Bizden Hizmet Bekliyor"

Bayram tatili dolayısıyla Silivri'de yaşanabilecek yoğunluğa da dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, belediye personeline seslenerek, tüm ekip olarak Silivri'ye en iyi hizmeti sunma sözü verdi. "Silivri bizden hizmet bekliyor, hepimize kolay gelsin. Allah utandırmasın," diyerek, çalışanların bayramını kutladı ve onlara güvendiğini ifade etti.

Bu bayramlaşma, Silivri Belediyesi'nde yeni dönemin, dayanışma, birlik ve beraberlik içinde geçeceğinin güçlü bir işareti olarak değerlendiriliyor. Belediye Başkanı Balcıoğlu'nun liderliğinde, Silivri'nin geleceği için el birliği ile çalışılacak.