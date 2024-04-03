Balcıoğlu 'Çiçek yerine bağış'

Mazbata merasimi öncesinde vatandaşlardan ricada bulunan Balcıoğlu, kendisine tebrik çiçeği göndermek isteyenlerin, bunun yerine "Silivri Belediyesi Gıda Bankası"na bağışta bulunmasını istedi.

Balcıoğlu'nun konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

Kıymetli hemşehrilerim,

Bu özel ve mutlu günümde tebrik çiçeği göndermek yerine, Ramazan ayının yardımlaşma ve dayanışma ruhuna uygun olarak, Silivri Belediyemizin Bizden Size Sosyal Marketi’ne destekte bulunmanızı rica ediyorum.

Sizlerin katkılarıyla daha fazla ihtiyaç sahibi ailemize ulaşabilir ve onların yüzünü güldürebiliriz.

Hesap Adı: Silivri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

Banka Adı: Denizbank / Silivri Şubesi

RAMAZAN DESTEĞİ BANKA HESABI IBAN: TR57 0013 4000 0166 6556 2000 07

GIDA BAĞIŞI BANKA HESABI IBAN: TR25 0013 4000 0166 6556 2000 01

EĞİTİM DESTEĞİ BANKA HESABI IBAN: TR84 0013 4000 0166 6556 2000 06