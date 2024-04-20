SİBESO Başkanı Nuray Koçer, CHP Üyeliğinden İstifa Etti

Koçer’in istifa açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Aldığım bilgiye göre CHP’de parti üyeliğimin sona ermesine yönelik bir hazırlık söz konusu. Silivri halkı tarafından son seçimde büyük bir teveccüh ile karşılık gören CHP örgütünü rahatlatmak adına, enerjilerini Silivri halkına hizmet ve beklentilerini karşılamaları ve benim üyeliğim ile zaman kaybetmemeleri için 2007 yılından beri üyesi olduğum partimden istifa ediyorum. Atatürk ilkeleri, cumhuriyet ve ülkemizin bu ışıktaki aydınlık yarınlara duyduğum inanç bakidir. Herkese sevgi ve saygılarımla…”

Nuray Koçer’in bu adımı, Silivri’deki siyasi ve sosyal dinamiklerde önemli bir gelişme olarak yorumlanıyor. İstifası, ilerleyen süreçte yerel siyasette nasıl bir etki yaratacağı merak konusu