Başakşehir’de ayakkabı imalathanesine uyuşturucu operasysonu

İstanbul’da dün akşam düzenlenen operasyonda ele geçirilen uyuşturucu maddelerin sergisi yapıldı. Ele geçen kimyasal maddeden yüklü miktarda sentetik uyuşturucu hap üretildiği bilgisi aktarıldı.
Baskın sırasında makinelerin çalışması dikkat çekti
Yakalanan şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ederken, dün akşam ele geçirilen uyuşturucuların sergisi Vatan Caddesindeki emniyet yerleşkesinde sergilendi.Baskın sırasında uyuşturucu hap imal eden makinelerinin çalışır halde olması dikkat çekerken, operasyonda yakalanan kimyasal maddelerden 550 bine yakın hap elde edildiği ifade edildi. Diğer yandan gözaltındaki ikisi yabancı 4 zanlının, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.