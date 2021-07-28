Beyoğlu’nda 3 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Beyoğlu’nda dünürü, damadı ve damadının kuzenini öldüren şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.Beyoğlu Örnektepe Mahallesi’nde dün öğle saatlerinde dünürler arasında çıkan kavgada Berk Enes Giray, Hulusi Giray ve Burak Giray olay yerinde, Beytullah Akçay ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralılardan katil zanlısı Mürsel Ağrı, hastanedeki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürülmüştü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Mürsel Ağrı, öğle saatlerinde Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilmişti. Adliyede savcılığa çıkarılan şüpheli Ağrı, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimliğe çıkarılan şüpheli Ağrı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.