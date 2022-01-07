banner4556

Esenyurt’ta iş yerini kuşun yağmuruna tuttular

banner4336

Esenyurt’ta kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, otomobille geldikleri bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. İş yerinin kapalı olması, ihtimal bir can kaybı ve yaralanmayı önledi.

Esenyurt’ta iş yerini kuşun yağmuruna tuttular
banner4584

Esenyurt’ta kimliği belirsiz silahlı saldırganlar, otomobille geldikleri bir iş yerini kurşun yağmuruna tuttu. İş yerinin kapalı olması, ihtimal bir can kaybı ve yaralanmayı önledi.

banner4575

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Yenikent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobille gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, henüz bilinmeyen nedenle klima ve kombi servisini kurşun yağmuruna tuttu. Saldırganlar geldikleri otomobille hızla olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Polis, saldırının gerçekleştiği iş yerinin çevresine emniyet şeridi çekerek güvenlik önlemi aldı. Ekipler, çok sayıda kurşunun isabet ettiği iş yerinde incelemelerde bulunurken, saldırı sonrası kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Uzunköprü’de Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu’ndan...
Uzunköprü’de Ağız ve Diş Sağlığı Topluluğu’ndan...
  1. EDİRNE

banner3841

banner4586

banner4578

banner4349