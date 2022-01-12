Esenyurt’ta işçi servisi alev topuna döndü

Esenyurt’ta işçi servisi minibüsü sokak arasında adeta alev topuna döndü. Yanan araç binalara da zarar verirken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, sabah 07.50 sıralarında Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Bir işçi servisi, sokak arasında seyir halindeyken aniden yanmaya başladı. Sürücüsünün söndürmeye çalıştığı minibüs kısa sürede alev topuna döndü. Yanan işçi servisi ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, hurdaya döndü. Araçtan sıçrayan alevler bir binanın dış kaplamasını eritti, birkaç evin ise camlarında ısıdan dolayı çatlamalar oluştu. Araç sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis tarafından emniyete götürülürken, can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

Olay anını gören market sahibi, "Uyandım baktım araba yanıyor. Çığlık sesleri falan geldi ilk. Yandaki binaya da sıçramış mahsur kalma falan yoktu" dedi.

Yangını duyan bir diğer vatandaş ise, "Sesleri duyunca arkadaşı aradık yangın çıktığını söyledi. Can kaybı, yaralanma yok" diye konuştu.