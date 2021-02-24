Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye aktarmalı olarak Lübnan’a kaçırılması davasında karar çıktı. Mahkeme, Nissan CEO’sunun kaçırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan havayolu şirketi yöneticisi Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri K
Eski Nissan CEO’su Carlos Ghosn’un Türkiye aktarmalı olarak Lübnan’a kaçırılması davasında karar çıktı. Mahkeme, Nissan CEO’sunun kaçırılmasına yardım ettiği gerekçesiyle yargılanan havayolu şirketi yöneticisi Okan Kösemen, pilotlar Noyan Pasin ve Bahri Kutlu Sömek hakkında 4 yıl 2 ay hapis cezasına hükmetti.
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