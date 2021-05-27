Gaziosmanpaşa’da bebeğini çöpe atan kadın kamerada

Gaziosmanpaşa’da bir kadın evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini çöp tenekesine atan kadın kameralar yansıdı. Gözaltında alınan kadının, ifadesinde "Babam bilmiyordu, korktuğum için öyle yaptım" dediği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa’da bebeğini çöpe atan kadın kamerada
banner3909

Gaziosmanpaşa’da bir kadın evlilik dışı ilişkisinden olan bebeğini çöp tenekesine atan kadın kameralar yansıdı. Gözaltında alınan kadının, ifadesinde "Babam bilmiyordu, korktuğum için öyle yaptım" dediği öğrenildi.

Gaziosmanpaşa Barboros Mahallesi’nde bir kadın yeni doğan bebeğini çöpe attı. Olaydan bir süre sonra çöpten ağlama seslerini duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim Bebek ambulansla hastaneye kaldırılırken polis ekipleri çevredeki kameraları incelmeye aldı.

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri kısa sürede kadının kimliğini tespit ederek gözaltına aldı. Kadının "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği belirtildi. Bebeğini çöpe atan kadının, ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Burak Elmas: "Birleşmeden iktidar paylaşmayı...
Burak Elmas: "Birleşmeden iktidar paylaşmayı...
  1. SPOR

banner3944

banner3883

banner3974

banner3552

banner4321

banner3841