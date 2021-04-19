Gündüz lokanta, gece kulüp olarak kullanılan mekana baskın

İSTANBUL (İHA) – Beyoğlu’nda gündüz lokanta, gecede eğlence yeri olarak kullanılan mekana polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında mekanda bulunan 25 kişiye 88 bin 725 TL, işletme sahibine ise 29 bin TL cezai işlem uygulandı.
Lokanta görünümlü gece kulübüne baskınKatip Mustafa Çelebi Mahallesi üzerindeki gündüz lokanta olarak, gece de kulüp olarak kullanılan mekana Asayiş Büro Amirliği ekipleri baskın düzenledi. Mekanda müzik eşliğinde eğlenen 25 kişiye 88 bin 725 TL, mekan sahibine ise 29 bin TL cezai işlem uygulandı. Baskın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.