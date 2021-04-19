Gündüz lokanta, gece kulüp olarak kullanılan mekana baskın

İSTANBUL (İHA) – Beyoğlu’nda gündüz lokanta, gecede eğlence yeri olarak kullanılan mekana polis ekipleri baskın düzenledi. Baskında mekanda bulunan 25 kişiye 88 bin 725 TL, işletme sahibine ise 29 bin TL cezai işlem uygulandı.

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken iş yerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Uygulamada Katip Mustafa Çelebi Mahallesi Küçük Parmakkapı Sokak üzerinde bulunan bir lokantanın saat 19.00 sıralarında gece kulübü gibi faaliyetini sürdürdüğü tespit edildi.

Lokanta görünümlü gece kulübüne baskın

Katip Mustafa Çelebi Mahallesi üzerindeki gündüz lokanta olarak, gece de kulüp olarak kullanılan mekana Asayiş Büro Amirliği ekipleri baskın düzenledi. Mekanda müzik eşliğinde eğlenen 25 kişiye 88 bin 725 TL, mekan sahibine ise 29 bin TL cezai işlem uygulandı. Baskın anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.