İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti

Tarabya’da park halinde olduğu esnada bir anda freni boşalan hafriyat kamyonu yokuş aşağıya kayarak işyerine daldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada yaralanan olmazken, vatandaşlar ise ölümden döndü.
Ortalık savaş alanına döndüKazanın ardından ihbar üzerine olay yerine Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri ile Tarabya Şehit Kemal Aykut Genç Polis Merkezi Amirliği ekipleri sevk edildi. Kısa sürede polis ekipleri olay yerinde bir süre çalışma yaptı. Kazayı gören vatandaşlar ise gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. İncelemelerin ardından kamyon vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Ortalığın savaş alanına döndüğü olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.