Mecidiyeköy’de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı

Şişli’de Sivil Trafik polisleri tarafında ’Ticari Taksi’ denetimi yapıldı. Denetimde çok sayıda taksi şoförüne kemer takmadığı için idari para cezası kesilirken, 1 taksi ise araç muayenesi olmadığı için bağlandı.

Mecidiyeköy’de Sivil Trafik ekipleri taksi denetimi yaptı
banner3909
banner4336

Şişli’de Sivil Trafik polisleri tarafında ’Ticari Taksi’ denetimi yapıldı. Denetimde çok sayıda taksi şoförüne kemer takmadığı için idari para cezası kesilirken, 1 taksi ise araç muayenesi olmadığı için bağlandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri ticari taksilere yönelik Şişli Büyükdere Caddesi’nde denetim yaptı. Denetimde durdurulan araçların ruhsatı, belediye izin belgeleri ve sürücülerin ehliyetleri kontrol edildi. Çok sayıda taksi şoförü kemer takmadığı için idari para cezası kesildi. Araç muayenesini geciktirmiş bir taksiciye de 314 lira ceza yazılarak araç polis ekiplerince bağlandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aleksandar Djordjevic: “Görevimiz ve amacımız...
Aleksandar Djordjevic: “Görevimiz ve amacımız...
  1. SPOR

banner4391

banner4323

banner3841