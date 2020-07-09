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Metrobüste yangın çıktı, yolcular büyük panik yaşadı

Bahçelievler’de bir metrobüsün arka bölümünden çıkan dumanlar nedeniyle yolcular tahliye edildi. Metrobüs boş bir alana çekilirken, yolcular büyük panik yaşadı.

Metrobüste yangın çıktı, yolcular büyük panik yaşadı

Bahçelievler’de bir metrobüsün arka bölümünden çıkan dumanlar nedeniyle yolcular tahliye edildi. Metrobüs boş bir alana çekilirken, yolcular büyük panik yaşadı.

Bahçelievler Yenibosna metrobüs durağı Topkapı istikametinde, seyir halinde olan bir metrobüsün arka kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Şoför dumanları fark edince yolcuları tahliye etti. Durakta bekleyen vatandaşla ve yolcular büyük panik yaşadı. Metrobüs tamir için duraktan çekildi.

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