Öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin davasında heyet davadan çekildi

Beşiktaş’ta bir dairede iş adamı Ali Rıza Gültekin’in öldürülmesine ilişkin davada müştekiler avukatı, mahkeme başkanının firari sanıklardan 10 milyon TL aldığına dair bir kişinin kendisini aradığını iddia ederek, reddi hakim talebinde bulundu. Reddi hakim talebini reddeden heyet, davadan çekildi.

Ünlü bir giyim firmasının sahibi Ali Rıza Gültekin’in 14 Kasım 2018 günü Beşiktaş Balmumcu’da bir dairede, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin 25 sanığın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Sergen Güler, SEGBİS aracılığıyla bağlanırken, tutuksuz sanıklar Ferhan Keklik, Mehmet Barışer, Ekrem Keklik, Arif Can ve Tolga Temiz duruşmada hazır bulundu. Duruşmaya, öldürülen iş adamı Ali Rıza Gültekin’in kızları Dilek Gültekin Baler, Demet Ertekin Erşahin ile avukatları da katıldı.

“Ali Rıza Gültekin’e kimin ateş açtığını görmedim”

Duruşmada tanık olarak dinlenen Emin Karaduman, “Olay günü oyun oynamaya gitmiştim. Bir süre oturduktan sonra polisler geldi sandık. Panikledik o arada. Ondan sonra Osmanbey’den tanıdığım Sergen, Mustafa ve kapıya bakan arkadaş içeri girdi. Bir süre sonra silah sesleri geldi içeriden. Sergen, çift silahla havaya ateş açtı, ‘kimseye zarar vermek istemiyorum’ dedi. Ali Rıza Gültekin’e kimin ateş açtığını görmedim” ifadelerini kullandı.

“İnsanlar kaçışınca odaya girdim rahmetli yerde yatıyordu”

Bir diğer tanık Mehmet Ertaş ise beyanında, “İş var diye mekana çağırdılar. Kalabalık olacak dediler. Alışveriş yapıp mekana gittim. Yemek çay kahve yaptım. Saat 10.00 civarı doluydu mekan. Kameradan baktık 3 - 4 kişi göründü. Polis olabilir dediler, mekan sahibi polis değil onlar tanıdık dedi. İki kişi için tost hazırlamaya başladım. Çay istediler, çay verdim. Silah sesleri duymaya başladım. İnsanlar hep panik içindeydi. Oda tarafından elinde iki silahla ateş eden iri yarı uzun boylu birini gördüm, ‘kimseye zarar vermek istemiyorum, müdahale etmeyin, yere yatın’ dedi. Onlar dışarı çıkınca insanlar kaçışmaya başladı, polisler geldi. Sonra sabaha kadar karakolda kaldık. İnsanlar kaçışınca odaya girdim, rahmetli yerde yatıyordu” şeklinde konuştu.

“Amcamın odasını biliyorlardı, sonra silah sesleri geldi”

Ali Rıza Gültekin’in yeğeni Aydın Gültekin ise tanık olarak verdiği beyanında, “Sabah amcam Ali Rıza ile şirkete geçtik, öğlen şirketten ayrıldık. Etiler’deki mekana geçtik biraz sonra amcam üşüdüm deyip eve gitmek istedi. O esnada telefon geldi ve tamam geliyoruz dedi. Ayrı arabalar ile mekana gittik. Biz gittiğimizde amcam masada oturuyordu. Saat 09.00 gibi telefonla konuşuyordu, tartışıyorlardı. İçeri birileri girdi. Amcamın odasını biliyorlardı, sonra silah sesleri geldi. Dışarı çıktılar ellerinde silah vardı. Herkes panikle dışarı çıkıyordu. Amcamın yanına gitmek istiyordum. Amcamın silahı arabada kalmıştı” diye konuştu.

Duruşmada beyanda bulunan sanık avukatları, beraate ilişkin taleplerini dile getirdi.

Mahkeme başkanı hakkında suç duyurusu

Müşteki Gültekin ailesinin avukatı Umur Yıldırım, kendisini arayan bir kişinin davaya bakan mahkeme başkanının, firari sanıklardan 10 milyon TL aldığına dair beyanda bulunduğu, bu beyana karşı kendilerinin mahkeme başkanı ile firari sanıklar hakkında HSK’ya ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğunu kaydetti. Avukat Yıldırım, bu iddialara karşı reddi hakim talebinde bulundu.

Firari sanıklar Baran Barışer, Mustafa Barışer, Mehmet Salih Barışer ve Rıdvan Doğan’ın haklarındaki yakalama kararının devamına hükmeden heyet, sanık Sergen Güler’in tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme suç duyurusunda bulundu

Katılan avukatlarının reddi hakim talebini inandırıcı sebepler olmayışı nedeniyle reddeden mahkeme, adalete olan güvenin sarsılmaması adına suç duyurusunda bulunulmasına karar vererek, davadan çekildi. Avukat Umur Yıldırım’ın mahkeme heyetine yönelik beyanlarının adil yargılamayı etkileme suçunu oluşturabilme ihtimaline karşı ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, suç işlemek amacıyla örgüt kuran Mehmet Barışer’in alacak verecek meselesi nedeniyle azmettirmesi sonrasında Mustafa Barışer, Rıdvan Doğan, Sergen Güler ve Baran Barışer’in iş adamı Ali Rıza Gültekin’i tasarlayarak kasten öldürdükleri anlatılmıştı. İddianamede 25 sanık hakkında, ’suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘örgüt üyeliği’, ‘yağma’, ‘kasten öldürme’ suçlarından değişen oranlarda hapis cezası talep edilmişti. Mehmet Barışer’in silahlı bir şekilde oluşturduğu örgüt kapsamında kumarhane işletmeciliği yapma, tefecilik faaliyetlerinde bulunma, tefecilik ve kumar faaliyetleri konusunda insanlar üzerinde korku baskı ve tehdit yaparak kendi lehlerine sonuç almayı amaçladıkları da iddianamede anlatılmıştı.